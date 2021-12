La Chaux-de-Fonds : une nouvelle gare pour quelle utilité?

Prochain arrêt : La Chaux-de-Fonds- Les Forges. La voix des CFF a enrichi son répertoire d’une nouvelle station depuis ce mois de décembre. Fermée en 1995, la halte ferroviaire des Forges a repris du service depuis samedi.

Ville, Canton et Confédération se sont partagés le gâteau de l’investissement d’un montant total de 8,5 millions de francs. Les trains desservent désormais une fois par heure un quartier accueillant plus de 5'000 habitants et 2'000 emplois dans un rayon de 500 mètres. Qui plus est, les sites des anciens abattoirs et du futur pôle administratif cantonal dénommé « les Docks », sont à proximité directe. Les différents services de l’Etat devraient y être installés dès 2025, comme annoncé en février dernier.