Budget 2022 accepté à Val-de-Travers

En matière de finance, tous les groupes se sont inquiétés de l’avenir de la commune de Val-de-Travers. La grande majorité a finalement souligné les efforts de la commune pour limiter les dégâts là où elle le pouvait.

Un des domaines concernés, c’est celui du personnel communal. Pour la troisième année consécutive, l’échelon de l’augmentation salariale a été gelé. Dans la première version du budget 2022, le Conseil communal prévoyait pourtant de l’accorder. Mais sur recommandation de la Commission de gestion et des finances, un amendement a été proposé afin de supprimer cette proposition. Elle a été rendue possible puisque le Conseil communal a aussi décidé de passer à l’auto-assurance en matière d’assurance pertes de gain. Un système déjà mis en place pour les enseignants de la commune de Val-de-Travers, et pour le personnel de l’Etat. /swe