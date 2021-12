Les enfants très touchés par la 5e vague

La 5e vague de Covid-19 n’épargne pas les écoles et les enfants du canton de Neuchâtel. La semaine dernière, 167 élèves en scolarité obligatoire ont été testés positifs sur près de 20'000. La situation est jugée sous contrôle dans le canton de Neuchâtel selon le Service de l’enseignement obligatoire. Neuchâtel compte un peu moins de 2% d’élèves positifs. En comparaison, c’est moins que le Jura mais plus que Vaud et le Valais. De plus, 360 élèves, soit 1,85% de l'effectif total, sont en quarantaine.

Ces statistiques sont prises en compte par le Service de l'enseignement obligatoire, mais la manière de procéder a aussi changé. Il y a désormais beaucoup moins de fermetures de classes, mais davantage de situations où le port du masque est décrété après la détection d'un cas positif. Jean-Claude Marguet, chef du Service de l’enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel :