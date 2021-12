Assainissement de l’ancienne STEP de La Rincieure dans le Val-de-Ruz

La STEP de La Rincieure assainie. L’ancienne station d’épuration dans le village de Chézard-Saint-Martin dans le Val-de-Ruz ne devrait plus exister d’ici 2022. Les autorités locales ont décidé de l’assainir sur exigence du Canton. Une solution technique a pu être trouvée ainsi qu’un accord pour la répartition des coûts. Ceux-ci sont estimés à CHF 950'000 et répartis à raison de 65% pris en charge par l’industrie locale, 25% par la Commune propriétaire de la STEP et 10% par l’État de Neuchâtel. /comm-tbu