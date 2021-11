Neuchâtel entre dans la vague

Les écoles sont frappées par une hausse assez nette



Au sein des cycles 1, 2 et 3, la semaine dernière, 142 personnes ont été testées positives. C’est 100 de plus que la semaine d’avant et 14 fois plus qu’il y a un mois. Pour faire face à une explosion des cas et éviter ensuite que les soins intensifs soient débordés, de nouvelles mesures de restrictions sont à l’étude au sein des autorités cantonales, explique Laurent Kurth.