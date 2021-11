La 3e dose ouverte aux Neuchâtelois de plus de 65 ans

Le Canton de Neuchâtel abaisse sa limite d'âge pour l'octroi de la 3e dose du vaccin contre le Covid-19. Depuis ce lundi, la dose de rappel peut être administrée aux retraités. Jusqu'à maintenant, les plus de 75 ans et les résidents des EMS étaient concernés par cette mesure. Une durée minimale de six mois après une vaccination complète est toutefois nécessaire pour pouvoir en bénéficier.

Selon un communiqué de la Santé publique, l’inscription est possible dès ce jour dans les deux centres cantonaux, celui de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds et celui du centre commercial de La Maladière à Neuchâtel. Les deux vaccins, Moderna et Pfizer, y sont administrés. /comm-jha