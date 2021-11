Deuxième saison pour le Nordic Bus

Le Nordic Bus revient dans le Val-de-Ruz. La navette au départ de Cernier a pour vocation de permettre aux amateurs de sports d’hiver de se rendre à La Vue-des-Alpes, et désormais également au Crêt-Meuron et à Tête-de-Ran. Le contrat a été signé lundi entre la Commune de Val-de-Ruz et ses partenaires, l’Association de La Vue-des-Alpes et le Parc Chasseral.

Après un premier essai l’hiver dernier, qui s’était soldé par un bilan mitigé, le service est reconduit entre le 25 décembre et le 6 mars, quel que soit l’enneigement, et également les weekends et jours fériés.