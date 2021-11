Vaccination : 3e dose ouverte aux plus de 75 ans dès lundi

Les Neuchâtelois de plus de 75 ans et les résidents d'établissements médico-sociaux (EMS) pourront obtenir une vaccination de rappel dès lundi. La 3e dose sera administrée dans les deux centres cantonaux à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Une dose de rappel pour les 65 ans et plus sera possible dès le 6 décembre. « A partir du 3 janvier 2022, les personnes de moins de 65 ans souffrant d’une maladie chronique à haut risque ainsi que le personnel de santé particulièrement exposé pourront, si elles le souhaitent, aussi recevoir une dose de rappel, sur la base de l’analyse au cas par cas du rapport bénéfice-risque réalisé par un médecin », a indiqué jeudi le canton. /ATS-gtr