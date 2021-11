Nouvelle fronde des commerçants contre la place du Marché piétonne

Vers un manque d'accessibilité pour les voitures?

L’argumentaire se cristallise autour de l’offre de parking et du dynamisme du centre-ville.



La lettre demande au Conseil communal de revenir en arrière et d’oublier le projet de zone piétonne et de maintenir le parking, mais aussi de rétablir toutes les places de parc supprimées aux alentours ces dernières années.

Pour les commerçants, la place du Marché « n’est pas le centre-ville, au contraire de l’Avenue Léopold-Robert », peut-on lire dans le document. Les commerçants s’étonnent aussi d’une dépense importante pour la Ville en période de conjoncture défavorable, ils pointent le paradoxe du climat qui voit une majorité de Chaux-de-Fonniers se rendre en zone piétonne de Neuchâtel, enfin la durée des travaux projetés sur 2 ans fait aussi craindre aux commerçants une baisse du chiffre d’affaire.

Le Commerce indépendant de détail pas au courant de la démarche

Cette lettre intervient dans un contexte bien particulier. La Ville s’est récemment félicitée d’avoir ouvert un processus participatif. D’un côté, des ateliers ont été organisés avec la population fin octobre et menés par un spécialiste externe, de l’autre, une commission temporaire regroupant des représentants des partis politiques, du TCS, de l’Association transports et environnement et des commerçants travaillent sur le projet. Co-présidente du Commerce indépendant de détail, et conseillère générale vert’libérale, Brigitte Leitenberg s’étonne de ne pas avoir été mise au courant de la démarche: