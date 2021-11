Le vignoble neuchâtelois face au réchauffement climatique

Remplacer le Pinot noir par du Merlot ou planter du raisin en altitude. Voici deux solutions proposées par une étude de l’Université de Neuchâtel, lancée en 2019 en partenariat avec la Station viticole et Agroscope. Ses premiers résultats ont été présentés ce jeudi et enjoignent le monde viticole à s’adapter au réchauffement climatique. Depuis 1970, la température dans le canton a augmenté de 2 degrés en moyenne. Dans cette continuité, le climat qui caractérisera la région viticole neuchâteloise vers 2050 sera problématique pour les cépages les moins thermophiles. Ceux-ci sont précisément les plus répandus aujourd’hui, tels que le Pinot noir et, dans une moindre mesure, le Chasselas.