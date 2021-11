Le CAAJ voit plus grand à La Chaux-de-Fonds

C’est une infrastructure qui illustre,selon ses responsables, la réussite de la formation duale dans le Canton de Neuchâtel. Le Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien (CAAJ) est installé dans de tous nouveaux locaux à La Chaux-de-Fonds au Boulevard des Eplatures 39. Les autorités communale et cantonale, ainsi que des représentants de la direction et des entreprises ont participé mercredi à l’inauguration de ce nouvel outil de travail et de formation.

Car c’est bien là que réside la formule du CAAJ. Une trentaine d’entreprises partenaires envoient dans ces locaux leurs nouveaux apprentis qui y reçoivent une formation pratique initiale durant deux ans, avant de suivre la fin de leur apprentissage au sein même des entreprises.

Ces nouveaux locaux ont donc été rendus nécessaires par la progression conjointe du nombre d’apprentis, de nouveaux métiers enseignés et des entreprises partenaires. Alors qu’ils étaient une trentaine d'apprentis inscrits il y a dix ans, ils sont désormais le double. La nouvelle halle offre donc de la place supplémentaire pour de nouvelles machines nécessaires aux nouveaux métiers qui ont intégrés le CAAJ. Le Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien ne compte pas s’arrêter là. Il envisage d’accueillir 40 apprentis supplémentaires dans les cinq ans à venir. Une extension sur une surface de 5'000 mètres carrés supplémentaires est possible dans des locaux du même bâtiment industriel. /lre