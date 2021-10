Un centre de congrès à La Chaux-de-Fonds

Il y aura bien une centrale photovoltaïque sur le toit d’une partie des anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds. Ceux-ci auront droit à un sérieux lifting. Le Conseil général a donné son aval mercredi soir à un crédit de 5,520 millions de francs pour la deuxième phase de réhabilitation du site. D’ici la fin de l’été 2023, la Métropole horlogère aura son centre de congrès polyvalent, alternatif et de haute valeur patrimoniale, s’est plu à rappeler le conseiller communal en charge de l’urbanisme.

Si tous les groupes politique ont salué la qualité du rapport, tout n’a pourtant pas été simple. Le PLR a déposé un amendement, finalement refusé, qui demandait l’abandon du volet photovoltaïque du projet, une centrale à 490'000 millions de francs. « La centrale ne remplit pas ses promesses d’efficience et de rentabilité », a expliqué le rapporteur du groupe, ajoutant que « la vocation d’une collectivité publique n’est pas de créer de l’énergie ». Il faut laisser ça aux spécialistes, a-t-il conclu.

Le Conseil communal a rappelé qu’en la matière, le législatif lui avait donné une ligne de conduite qu’il approuve et entend tenir, à savoir la construction de centrales photovoltaïques là où c’est possible, même quand le rendement est moindre. Et le chef de l’urbanisme de compléter que l’installation prévue aux abattoirs n’est pas anecdotique, elle correspond à la consommation annuelle d’électricité de 48 ménages, a-t-il rappelé. Il s’est engagé à proposer prioritairement la toiture concernée à la coopérative solaire neuchâteloise Coopsol. Yves Strub, le rapporteur du groupe PLR en a bien pris note :