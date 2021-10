H18: partisans et opposants affûtent leurs arguments

Défenseurs et opposants à la H18 abattent leurs cartes. Le projet de contournement de La Chaux-de-Fonds est soumis au peuple le 28 novembre. Hasard du calendrier, les deux camps ont exposé leur point de vue mardi lors de deux conférences de presse à La Chaux-de-Fonds. L’ouvrage, devisé à 186 millions de francs, dont 73 millions à la charge du Canton, est combattu par référendum. Les opposants au projet le qualifient d’un autre temps, inefficace et mal conçu. Non seulement il ne permettra pas, selon eux, de diminuer le trafic dans la Métropole horlogère, pire il va le faire augmenter sur certains axes. Le comité référendaire estime que l’avenir passe par une réduction du trafic et une augmentation de la mobilité douce au centre-ville. Or, la quasi majorité des mesures envisagées par les autorités communales dans ce domaine sont conditionnées à l’acceptation du contournement, ce que regrette Cloé Dutoit, députée et présidente des Jeunes verts et membre du comité référendaire :