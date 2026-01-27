Fermeture de route pour la réalisation du tunnel des Arêtes à La Chaux-de-Fonds

Le lancement des travaux de réalisation du tunnel des Arêtes entraîne quelques changements dans le trafic à La Chaux-de-Fonds. Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de la réalisation du contournement Est de la Métropole horlogère. Dès le 16 février, une partie de la rue Fritz-Courvoisier sera fermée au trafic jusqu’à l’achèvement des travaux en 2030. Il s’agit du tronçon allant de la rue de la Pâquerette jusqu’au passage de l’Alambic, précise la Chancellerie d’Etat dans un communiqué paru ce mardi. Les habitants et les personnes qui souhaitent accéder à leurs logements, aux commerces et aux industries pourront continuer à le faire en tout temps.

En contrepartie, la partie nord de la rue du Collège est mise en bidirectionnel. Deux giratoires ont été créés pour ce faire.

Deux arrêts de bus sont aussi apparus pour dévier la fin du tracé de la ligne de bus 312 sur la rue du Collège, en lieu et place de la rue Fritz-Courvoisier. /comm-sbm