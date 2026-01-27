Fermeture de route pour la réalisation du tunnel des Arêtes à La Chaux-de-Fonds

Dès le 16 février, une partie de la rue Fritz-Courvoisier sera fermée au trafic jusqu’en 2030 ...
Fermeture de route pour la réalisation du tunnel des Arêtes à La Chaux-de-Fonds

Dès le 16 février, une partie de la rue Fritz-Courvoisier sera fermée au trafic jusqu’en 2030, à l’issue des travaux. Le trafic se fera en bidirectionnel à la rue du Collège.

La construction du tunnel des Arêtes entraîne des adaptations temporaires du trafic à La Chaux-de-Fonds. (Photo : SPCH) La construction du tunnel des Arêtes entraîne des adaptations temporaires du trafic à La Chaux-de-Fonds. (Photo : SPCH)

Le lancement des travaux de réalisation du tunnel des Arêtes entraîne quelques changements dans le trafic à La Chaux-de-Fonds. Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de la réalisation du contournement Est de la Métropole horlogère. Dès le 16 février, une partie de la rue Fritz-Courvoisier sera fermée au trafic jusqu’à l’achèvement des travaux en 2030. Il s’agit du tronçon allant de la rue de la Pâquerette jusqu’au passage de l’Alambic, précise la Chancellerie d’Etat dans un communiqué paru ce mardi. Les habitants et les personnes qui souhaitent accéder à leurs logements, aux commerces et aux industries pourront continuer à le faire en tout temps.

En contrepartie, la partie nord de la rue du Collège est mise en bidirectionnel. Deux giratoires ont été créés pour ce faire.

Deux arrêts de bus sont aussi apparus pour dévier la fin du tracé de la ligne de bus 312 sur la rue du Collège, en lieu et place de la rue Fritz-Courvoisier. /comm-sbm


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un moment de recueillement pour tous

Un moment de recueillement pour tous

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 11:54

Wall-E, c’est le nom du nouveau radar

Wall-E, c’est le nom du nouveau radar

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 10:28

« Les Experts » : adopter les bons réflexes face à un conflit au travail

« Les Experts » : adopter les bons réflexes face à un conflit au travail

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 09:20

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:01

Articles les plus lus

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:00

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:01

« Les Experts » : adopter les bons réflexes face à un conflit au travail

« Les Experts » : adopter les bons réflexes face à un conflit au travail

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 09:20

Wall-E, c’est le nom du nouveau radar

Wall-E, c’est le nom du nouveau radar

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 10:28

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:00

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:01

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:15

« Les Experts » : adopter les bons réflexes face à un conflit au travail

« Les Experts » : adopter les bons réflexes face à un conflit au travail

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 09:20

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 15:38

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:00

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:15

Kiabi s’installera à Marin centre

Kiabi s’installera à Marin centre

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 10:11