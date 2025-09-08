Percement du tunnel de contournement Est de La Chaux-de-Fonds prévu dès février 2026

Nouvelle étape dans le projet cantonal de tunnel de contournement Est de La Chaux-de-Fonds par la H18 : le percement du tube devrait commencer en février prochain. Pour l’heure, l’inauguration est prévue pour fin 2030. Pendant ce temps, les travaux préparatoires se poursuivent sur la rue de l’Hôtel-de-Ville, qui desservira l’ouvrage. Des fermetures de route nocturnes sont prévues ces prochains jours, dans la soirée et la nuit du 8 au 9 septembre de 19h30 à 5h30 du matin ainsi que du 14 au 20 septembre aux mêmes heures. Ces déviations du trafic routier par le boulevard de la Liberté et la rue du Grenier sont nécessaires aux travaux préparatoires pour le remplacement en mai prochain du pont ferroviaire provisoire des Petites-Crosettes par le nouvel ouvrage.

Le chantier des Petites-Crosettes a démarré il y a un an et demi. Le pont provisoire a été installé en octobre 2024. « On a réalisé deux séries de pieux pour soutenir le pont, on a bétonné tous les parements pour retenir aussi le terrain. La dernière étape : on va bétonner la dalle, qui est sous forme d’auge, pour garantir la finition du pont », détaille Alain Koenig, chef de l’Office cantonal des constructions et aménagements routiers.