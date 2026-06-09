Droit des aînés dans la Constitution neuchâteloise : ce qu’en pensent les intéressés

Le droit des ainés va peut-être être inscrit dans la Constitution neuchâteloise. Les citoyens se prononcent dimanche en votation populaire sur une meilleure reconnaissance des personnes âgées. Pour les partisans du texte, il s’agit de donner un signal fort et de créer un projet de société autour du vieillissement. L’objectif est aussi de gommer les différences entre les Communes et que tous les ainés soient logés à la même enseigne. Pour les opposants, cette modification n’aura qu’une portée symbolique et n’est donc pas nécessaire. Mais qu’en pensent les principaux intéressés ? Nous sommes allés à leur rencontre lundi à Cap 2000 à Peseux. /sma