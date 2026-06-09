Droit des aînés dans la Constitution neuchâteloise : ce qu’en pensent les intéressés

La population se prononce sur cet objet ce dimanche 14 juin. Les partisans du texte parlent ...
Droit des aînés dans la Constitution neuchâteloise : ce qu’en pensent les intéressés

La population se prononce sur cet objet ce dimanche 14 juin. Les partisans du texte parlent d’un projet de société. Les opposants estiment qu’il n’aura qu’une portée symbolique. Les retraités que nous avons rencontrés y sont plutôt favorables.

Le droit des ainés sera être inscrit dans la Constitution neuchâteloise si la citoyens approuvent cet objets le 14 juin en votation populaire. (Image d'archives.) Le droit des ainés sera être inscrit dans la Constitution neuchâteloise si la citoyens approuvent cet objets le 14 juin en votation populaire. (Image d'archives.)

Le droit des ainés va peut-être être inscrit dans la Constitution neuchâteloise. Les citoyens se prononcent dimanche en votation populaire sur une meilleure reconnaissance des personnes âgées. Pour les partisans du texte, il s’agit de donner un signal fort et de créer un projet de société autour du vieillissement. L’objectif est aussi de gommer les différences entre les Communes et que tous les ainés soient logés à la même enseigne. Pour les opposants, cette modification n’aura qu’une portée symbolique et n’est donc pas nécessaire. Mais qu’en pensent les principaux intéressés ? Nous sommes allés à leur rencontre lundi à Cap 2000 à Peseux. /sma

Marlyse estime que c’est une bonne chose de prendre davantage en considération les besoins des ainés, à l'image de Marlyse. Reportage:

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