Les aînés auront-ils leur place dans la Constitution ? Réponse le 14 juin

Les citoyens neuchâtelois sont appelés à se prononcer sur l’introduction d’une reconnaissance des aînés dans ce texte fondateur. Les partisans défendent un projet de société. Les opposants n’y voient aucune plus-value.
Le comité pour une Constitution respectueuse des aînés. De gauche à droite: John Amos (Unia comité retraités), Jean-Michel Erard (Etre grands-parents aujourd'hui), Claude-Alain Kleiner (AVIVO), Michèle Berger-Wildhaber (ancienne conseillère aux Etats), et Renaud Tripet (Fédération NE des retraités).
Offrir une meilleure reconnaissance aux aînés en les mentionnant explicitement dans la Constitution neuchâteloise : c’est la proposition qui est soumise aux citoyens neuchâtelois le 14 juin. Il s’agit du seul objet cantonal mis en votation ce jour-là. Le décret avait passé la rampe du Grand Conseil neuchâtelois en février dernier par 58 voix contre 38 et 4 abstentions, en deuxième lecture, ouvrant la voie à un vote populaire.
Le Comité pour une Constitution respectueuse des aînés a avancé ses arguments ce mardi devant les médias. Pour les partisans de cette inscription, il s’agit de donner un signal fort et de créer un projet de société autour du vieillissement. « Aujourd’hui, les aînés représentent 20% de la population. Ils seront 25% en 2050 », a rappelé l’ancienne conseillère aux États neuchâteloise Michèle Berger-Wildhaber, membre du comité. Pour les partisans de cette proposition, l’État et les Communes doivent davantage dialoguer avec les associations de défense des aînés pour favoriser l’autonomie des personnes âgées. Pour le comité, les collectivités publiques ont un rôle à jouer en matière de logement, de santé et de mobilité. L’objectif est aussi de gommer les différences entre les Communes. La Ville de Neuchâtel a notamment été citée en exemple avec sa déléguée aux personnes âgées.
Michèle Berger-Wildhaber : « Si l’État s’engage avec les Communes, avec les associations de défense des aînés, je pense que là, on peut arriver à quelque chose. »
Aux yeux de Michèle Berger-Wildhaber, il s’agit aussi d’améliorer la façon dont les personnes âgées sont perçues.
« Les politiques ont un petit peu cette impression-là, c’est de dire : ils sont à charge, ils nous coûtent au niveau de la santé, au niveau de l’organisation, au niveau du logement. » Pour l’ancienne conseillère aux États, les personnes âgées constituent une richesse. Le comité a notamment pris l’exemple de l’engagement des grands-parents dans la garde de leurs petits-enfants.
Une inscription sans aucune plus-value pour les opposants
Lors des différents votes au Grand Conseil, le groupe UDC s’est prononcé contre l’introduction d’une reconnaissance des aînés dans la Constitution. Pour la cheffe de groupe Roxann Barbezat, « cet ajout n’apportera aucune plus-value ». Selon la députée, « la Constitution n’est pas un catalogue de slogans politiques » et doit garder une portée générale et neutre. Pour Roxann Barbezat, la loi garantit d’ores et déjà les droits des aînés. « On peut parler de la Constitution fédérale, de l’AVS et des déductions dans les transports publics. Il y a des associations aussi qui les représentent et qui sont en lien avec les institutions à Neuchâtel ».
Roxann Barbezat : « À notre sens, ça n’enverra pas un signal plus fort pour d’autres politiques que celles qui sont déjà appliquées. »
« À notre sens, cette modification est symbolique et donc pas nécessaire », conclut la députée. À l’heure actuelle, Genève et Fribourg ont fait le choix d’accorder une place aux personnes âgées dans leur Constitution. /sbm