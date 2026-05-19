Les aînés auront-ils leur place dans la Constitution ? Réponse le 14 juin

Offrir une meilleure reconnaissance aux aînés en les mentionnant explicitement dans la Constitution neuchâteloise : c’est la proposition qui est soumise aux citoyens neuchâtelois le 14 juin. Il s’agit du seul objet cantonal mis en votation ce jour-là. Le décret avait passé la rampe du Grand Conseil neuchâtelois en février dernier par 58 voix contre 38 et 4 abstentions, en deuxième lecture, ouvrant la voie à un vote populaire.

Le Comité pour une Constitution respectueuse des aînés a avancé ses arguments ce mardi devant les médias. Pour les partisans de cette inscription, il s’agit de donner un signal fort et de créer un projet de société autour du vieillissement. « Aujourd’hui, les aînés représentent 20% de la population. Ils seront 25% en 2050 », a rappelé l’ancienne conseillère aux États neuchâteloise Michèle Berger-Wildhaber, membre du comité. Pour les partisans de cette proposition, l’État et les Communes doivent davantage dialoguer avec les associations de défense des aînés pour favoriser l’autonomie des personnes âgées. Pour le comité, les collectivités publiques ont un rôle à jouer en matière de logement, de santé et de mobilité. L’objectif est aussi de gommer les différences entre les Communes. La Ville de Neuchâtel a notamment été citée en exemple avec sa déléguée aux personnes âgées.