Neuchâtel inscrit le droit des aînés dans sa Constitution

Les citoyennes et citoyens neuchâtelois ont accepté à 82,65% des voix l'introduction d'un droit ...
Neuchâtel inscrit le droit des aînés dans sa Constitution

Les citoyennes et citoyens neuchâtelois ont accepté à 82,65% des voix l'introduction d'un droit des aînés dans la Constitution cantonale. Une reconnaissance symbolique du rôle des seniors dans la société.

Le nouvel article donne mandat à l'Etat et aux communes neuchâteloises de prendre en compte les aînés dans leurs besoins, en particulier en les consultant sur les sujets qui les concernent. (Photo : KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER.) Le nouvel article donne mandat à l'Etat et aux communes neuchâteloises de prendre en compte les aînés dans leurs besoins, en particulier en les consultant sur les sujets qui les concernent. (Photo : KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER.)

La population neuchâteloise a accepté ce dimanche la modification de la Constitution cantonale visant à reconnaître les droits des aînés. Le texte a récolté 82,65% de « oui ».

Cette modification constitutionnelle prévoit que l'État et les communes favorisent l'autonomie, la participation sociale, la qualité de vie et le respect de la dignité des personnes âgées. Elle reconnaît également leur contribution à la société.

U01b5/1/


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