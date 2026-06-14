Neuchâtel inscrit le droit des aînés dans sa Constitution

La population neuchâteloise a accepté ce dimanche la modification de la Constitution cantonale visant à reconnaître les droits des aînés. Le texte a récolté 82,65% de « oui ».

Cette modification constitutionnelle prévoit que l'État et les communes favorisent l'autonomie, la participation sociale, la qualité de vie et le respect de la dignité des personnes âgées. Elle reconnaît également leur contribution à la société.