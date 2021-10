De l’horlogerie à l'ancienne usine électrique

Les tic-tac mécaniques cohabiteront prochainement avec les effluves de houblon à l’ancienne usine électrique de La Chaux-de-Fonds. La jeune marque horlogère locloise Schneider & Co, créée en 2017, s’apprête à emménager dans l’ancienne partie administrative du bâtiment occupée autrefois par Viteos.

Fondateur de Schneider & Co, Alain Schneider a décidé de donner plus de temps à ce qui était à l’origine un simple loisir. En emménageant dans ce bâtiment emblématique de La Chaux-de-Fonds, il entend donner plus de visibilité à ses produits dans un lieu plus centré.