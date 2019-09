Sorti(e) de boîte – Schneider&Co

Légères, colorées et 100 % Swiss-made. Cette semaine, Sorti(e) de boîte s’intéresse aux montres, et pas n’importe lesquelles : les montres en aluminium. Alain Schneider est le directeur d’une entreprise de sous-traitance horlogère située au Locle. Pendant la crise en 2016, il décide de réaliser son rêve et lance sa marque de montres Schneider&Co.

Ses montres mécaniques sont entièrement produites en alu dans les Montagnes neuchâteloises, une première. Pour un prix de vente assez modique, le consommateur peut avoir une montre de qualité faite entièrement ou presque dans le berceau de l’horlogerie. /jha