« Cœurs de métier » : la relieuse Myriam Dubey

Elle est la dernière rescapée du métier dans le Jura : la relieuse artisanale Myriam Dubey répare les livres depuis près d’un quart de siècle. Dans son atelier de reliure à St-Ursanne, l’Ajoulote pratique un métier-passion en voie de disparition. « Il y a plus de 50 ans, la reliure était très demandée, pour les écoles, pour les administrations. De plus en plus, ça devient un luxe de faire appel à un relieur artisanal. Les livres ne sont plus aussi sacrés qu’à un moment donné », explique celle qui sauve les livres de la décrépitude ou leur offre un nouvel éclat. Dans son atelier, entourée d’une machine à coudre, d’une presse, de couteaux, ciseaux, aiguilles et colles, Myriam Dubey raconte la passion pour son métier : « C’est créatif. J’ai toujours aimé les livres. J’adore l’odeur, c’est affectif. Il y a des livres qui sentent bon et d’autres qui puent, qui sentent le moisi », plaisante-t-elle. Aujourd’hui, ce sont principalement des amoureux des livres, des institutions comme les bibliothèques et des administrations publiques qui poussent la porte de son atelier. /mmi