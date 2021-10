Les terrasses d’hiver refont surface à Neuchâtel

Depuis vendredi 1er octobre, les terrasses d’hiver sont à nouveau autorisées en ville de Neuchâtel et ceci sans taxe d’utilisation du domaine public. Une mesure temporaire que les autorités communales ont décidé de reconduire à la fois pour soutenir les établissements publics touchés par la crise sanitaire, ainsi que pour rendre la ville plus attrayante cet hiver.

Les cafés et restaurants auront donc la possibilité d’installer des constructions saisonnières fermées et chauffées (à noter que le certificat Covid y sera nécessaire). Une demande d’autorisation doit néanmoins être déposée. Toutes les informations concernant le type de structure et la procédure d’autorisation peuvent être consultées en ligne.

Les mesures exceptionnelles d'élargissement du périmètre des terrasses sont aussi reconduites jusqu'à fin mars 2022. Les établissements peuvent donc continuer à occuper un espace plus important sur l'espace public.

Ces mesures d'assouplissement représentent un manque à gagner d'environ 15'000 francs, estime la Ville de Neuchâtel. /ATS-rgi