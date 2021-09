Le TPR lève le rideau sur 60 ans de vie théâtrale

Egalement connu sous le nom de Centre neuchâtelois des arts vivants, le TPR est fondé en 1961 par Charles Joris, Bernard Liègme et Roger Jendly. La troupe qui accompagne les trois hommes de théâtre mène tout d’abord une vie nomade, en communauté, avant de s’installer dans une ferme de Chézard-Saint-Martin dans le Val-de-Ruz.

Le groupe d’acteurs et de metteurs en scène s’établit définitivement à La Chaux-de-Fonds en 1983. Beau-Site reste à ce jour l’emplacement des bureaux du TPR et l'une des trois salles dans lesquelles ont lieu les répétitions et les représentations.