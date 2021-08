Villa Fallet : le Conseil communal suit le dossier

La mise en vente de la Villa Fallet n’en finit pas de faire parler à La Chaux-de-Fonds. Lundi soir, ce sont plusieurs groupes politiques du Conseil général qui ont souhaité connaître à ce propos la position du Conseil communal, qui bénéficie d’un droit de préemption sur la bâtisse, première maison sur laquelle a travaillé le futur Le Corbusier.

Les Verts, via une question, et le POP, via une résolution, ont pris la parole. « Actuellement, la majorité des maisons du Corbusier ne sont pas accessibles publiquement […] il est de la responsabilité de la Commune de faire cesser cette situation », a relevé le popiste Julien Gressot, ajoutant que l’implication de la Commune devrait être « proportionnée à ses capacités financières ».

« Le dossier est complexe à monter », a déclaré de son côté le conseiller communal en charge de l’urbanisme Théo Huguenin-Elie, qui ne souhaite pas revivre les remous du dossier de l’acquisition du salon Art Nouveau de l’ancienne usine Spielmann rue du Doubs 32. La Ville avait à l'époque fait valoir son droit de préemption sur le bien et évincé les nouveaux propriétaires des lieux. « C’est un droit assez violent » explique-t-il.

Tout comme le Canton, la Ville rencontrera les membres de l’association Maison blanche dans le courant du mois de septembre, dans le but de définir l’éventuelle suite à donner à ce dossier. Théo Huguenin-Elie tempère : « Il nous faudra un peu de réussite pour que les uns et les autres partagent notre vision », a-t-il indiqué en guise de conclusion. /lre