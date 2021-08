La 125e édition des Brandons de Payerne annulée

« La limite de la prélocation qui devait assurer un minimum de spectateurs pour la viabilité du projet n'a pas été atteinte », regrettent-ils. « Ce cortège carnavalesque qui était organisé pour la première fois en Suisse sur une base aérienne n'a pas suscité assez d'intérêt auprès de la population payernoise et broyarde ».

« La date, le lieu, les contraintes sanitaires, notre communication, la peur peut-être aussi ont eu raison de cette journée qui aurait pu être historique », écrivent-ils dans un communiqué.

Bousculer les habitudes

Le Comité des masqués (CDM) avait imaginé cette variante après avoir renoncé au cortège au centre-ville, où il aurait été impossible d'appliquer les mesures sanitaires, notamment le contrôle du certificat Covid. Il s'est alors tourné vers l'aérodrome militaire et civil de Payerne, dont les responsables ont adhéré au projet.

L'idée était que les spectateurs puissent se rendre sur la base aérienne avec leur véhicule pour un cortège en mode « drive-in ». Le prix d'entrée avait été fixé à 50 francs par voiture. Le CDM tablait sur quelque 10'000 personnes et comptait sur au moins la moitié de cet objectif en vente de billets en prélocation.

« Conscients que pour bon nombre de Payernois et Broyards les Brandons sont ancrés profondément en Ville et non à l'extérieur, le CDM a tout de même voulu bousculer les habitudes, changer les repères, tenter l'impossible. Conjuguer l'innovation à la tradition. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Essayé pas pu ».

Les prochains Brandons sont dès lors agendés du 4 au 7 mars 2022, puis les suivants du 24 au 27 février 2023. /ats-vre