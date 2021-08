Travaux à la rue de la Maladière

La rue de la Maladière à Neuchâtel est en travaux pour trois mois. Ce lundi commence l’extension du réseau de chauffage à distance de Neuchâtel par Viteos qui durera d’août à novembre. L'emprise du chantier se situera entre le N°2 et le N°10 de la rue ; c'est à dire entre les arrêts de bus "Gymnase" et "Hôpital Pourtalès".

Les opérations débuteront le 23 jusqu’au 27 août entre le rond-point de l'avenue du Premier-Mars et la rue de la Maladière 2, puis les 1er et 2 septembre entre 21h et 5h. Durant ces périodes, la rue de la Maladière sera fermée et la circulation sera déviée par la rue de la Pierre-à-Mazel, à l'exception des bus des TransN, des riverains et des services de secours.

Entre le N°2 et le N°4 de la rue de la Maladière, les travaux seront effectués de jour. Le trafic y sera régulé par des agents de sécurité et la nuit, par des feux de signalisation.

Le chantier sera également mené en journée entre le N°5 et le N°10 : la circulation sera réglée par des feux en tout temps. À noter que la ligne des bus TransN sera maintenue sur le tronçon durant toute la durée du chantier. /comm-vre