Rideau sur le centre de vaccination de La Maladière

Le centre de vaccination de La Maladière à Neuchâtel ferme ses portes ce vendredi. Il était en fonction depuis février. Cette fermeture était planifiée en raison de la baisse de la vaccination contre le covid. Il est toujours possible de se faire vacciner à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’en pharmacie, dans les cabinets médicaux et via les équipes mobiles qui sillonnent le canton.