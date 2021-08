Vaccination : la balle dans le camp des employeurs

Expliquer, inciter, pousser, mais pas contraindre… C’est la position du Conseil d’Etat neuchâtelois au sujet de la vaccination contre le Covid-19. Le gouvernement cantonal a adressé vendredi un courrier aux institutions de soins et aux associations de professionnels de la santé du canton. Il émet toute une série de recommandations : favoriser la vaccination de tout le personnel, inciter les collaborateurs non immunisés à des tests de dépistage hebdomadaires ou encore exiger la présentation d’un certificat COVID de la part des visiteurs.





Quarantaines payées à 80 % pour les non-vaccinés

Dans sa lettre, le canton prend par contre une position tranchée concernant la rémunération en cas de mise en quarantaine. « Sous réserve de vérifications juridique, le Conseil d’Etat est favorable à ce que les absences en raison de période de quarantaines ne soient pas assimilées à des périodes de maladie ou d’accident et qu’elles soient en conséquence indemnisées au niveau minimum imposé par la loi, soit 80%. » Une mesure que le gouvernement pourrait élargir aux employés de l'Etat.





Un cluster observé à Neuchâtel

Le courrier explique également que « le RHNe accueille à nouveau des patients « Covid », issus d'une population plus jeune qu'auparavant ». Un cluster est d'ailleurs apparu il y a une quinzaine de jours dans le canton de Neuchâtel. Il s’agissait, selon le chef du Département des finances et de la santé, d’une soirée de type assemblée générale suivie d’un repas qui a débouché sur treize cas positifs et deux hospitalisations. Selon la missive envoyée aux institutions de soins, des personnes non-vaccinées ont transmis le virus au sein d’un groupe de personnes âgées. « On suppose néanmoins que la vaccination a protégé ces personnes d’atteintes plus graves à leur santé. », toujours selon le département. /cwi