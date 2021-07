Contamination de l'eau avérée à La Tène

La suspicion est confirmée. Le réseau d'eau potable de La Tène est bel et bien contaminé, indique vendredi matin le Conseil communal. Les analyses sont toujours en cours et des équipes de Viteos et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) quadrillent le territoire communal pour déterminer l'origine de la pollution.





Détermination de la cause en cours

Les premiers prélèvements ont été effectués dans le quartier du Closel. Pour le moment, la Commune met en garde la population: tous les habitants de La Tène doivent suivre les mesures de précaution. L'eau doit notamment être bouillie avant d'être consommée.

Les équipes de Viteos sont en train de purger le réseau en ouvrant les vannes de plusieurs bornes hydrantes. Des mesures sont également prises au niveau du traitement de l'eau. Sa chloration a été légèrement augmentée.

Les résultats bactériologiques devraient être disponibles dans deux ou trois jours. Avant dimanche, les mesures de précaution pour la population ne vont pas changer.





Quatre points de distribution dans les villages

Des points de distribution d'eau potable ont été mis sur pied dans toute la commune. Il est possible de venir chercher des bouteilles d'eau minérale à quatre endroits: à l'hôtel Ibis de Thielle, à l'ancien hangar des sapeurs pompiers de Marin, au Camping de la Tène et au collège de Wavre. Cette distribution est assurée jusqu'à ce dimanche. /lti