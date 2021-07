Programmation 100% suisse pour le Phare

Le Phare mise sur les artistes suisses. L’événement éphémère est mis sur pied sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel par les organisateurs de Festi’neuch en raison de la situation sanitaire. Il a dévoilé sa programmation jeudi matin, par voie de communiqué. On n’y applaudira que des artistes suisses, tels que les Neuchâtelois Junior Tshaka et les Petits chanteurs à la gueule de bois, des valeurs sûres comme Phanee de Pool et Carrousel, mais aussi des rappeurs comme le Jurassien Sim’s ou la Valaisanne KT Gorique.

Du 29 juillet au 15 août, plus de trente concerts seront proposés au public, répartis sur trois weekends, du jeudi au dimanche. L’ambiance s’annonce intimiste : la jauge d’accueil est de 600 personnes par soirée.

La billetterie s’ouvre le mercredi 7 juillet, avec des prix s’échelonnant entre 17 et 22 francs selon les soirs. Un certificat Covid-19 et une carte d’identité seront demandés pour accéder au site. /comm-jhi