La Plage des Six Pompes se transforme en atoll

Après son annulation l'année passée, la Plage des Six Pompes revient et prend des airs de lagon turquoise et de sable fin. L'édition de cet été est renommée Atolls 2021. Le festival se décompose en plusieurs espaces clos à travers la ville. Ces îlots auront des jauges de spectateurs limitées afin de rendre l’événement Covid-compatible.

Les amateurs d’art de rue pourront profiter des spectacles sur deux week-ends : du 30 juillet au 1er août et du 5 au 8 août.

Il reste encore certaines inconnues pour les organisateurs. Grand bar debout, foodtrucks ou service à table, la forme exacte de la manifestation reste encore tributaire des annonces du Conseil fédéral. La mise sur pied de cette édition version coronavirus est un soulagement pour les organisateurs mais une telle formule inquiète quelque peu Manu Moser, co-directeur artistique du festival. Il craint notamment que l'ambiance spéciale de cet événement pâtisse de l'éparpillement des scènes à travers la Métropole horlogère: