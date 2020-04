Pas de Plage des Six Pompes en 2020

Mauvaise nouvelle pour les amoureux du théâtre de rue. La 27e édition de la Plage des Six Pompes est annulée. La manifestation aurait dû avoir lieu à La Chaux-de-Fonds du 2 au 8 août.



Le comité d’organisation communique ce mercredi que la « Plage » ne peut pas avoir lieu en raison de la situation pandémique sur la planète. Même si les restrictions sont levées d’ici au mois d’août, de nombreuses compagnies étrangères ont déjà jeté l’éponge, car elles ne pourront pas quitter leur pays d’origine. De plus, les traditionnels sponsors ne peuvent pas garantir leur participation pour la tenue de l’événement. En conclusion, le comité a préféré annuler et ce, assez tôt. « Chaque jour à attendre, on aurait perdu de l’argent », avance le directeur artistique Manu Moser.