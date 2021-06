Le stress des examens et la tension Covid

Les étudiants ont le nez en plein dans les révisions. Entre la fin juin et la mi-juillet les premières et les troisièmes années de gestion, santé et ingénierie de la Haute-Ecole Arc passent leurs examens dans les écoles du Jura, Neuchâtel et Berne. Et le Covid-19 vient s’ajouter, comme l’année passée, à la tension déjà forte de cette période particulière. L’établissement est prêt pour que tout se passe pour le mieux pour les élèves : pour les épreuves mais aussi pour leur bien-être, selon la directrice de la HE-Arc. Brigitte Bachelard a répondu à nos questions vendredi matin.