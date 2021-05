Covid-19 : pharmacies et cabinets médicaux vaccinent dès mercredi

Une étape supplémentaire entre en vigueur ce mercredi concernant la stratégie cantonale de vaccination contre le Covid-19. Les pharmacies situées en dehors des villes, mais aussi certains cabinets médicaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds peuvent vacciner la population, en plus des centres de La Maladière et de Polyexpo. Le dispositif sera élargi à tout le canton dès le 26 mai, pour autant que le nombre de doses de vaccin livrées soit suffisant.

Dans un premier temps, trente doses du vaccin Moderna seront délivrées par semaine et par pharmacie jusqu’à fin mai. Un nombre qui passera à cent par la suite.





Remue-ménage dans les pharmacies

Un défi logistique et organisationnel pour les pharmacies, qui y voient aussi une reconnaissance de leur rôle au sein du système de santé cantonal et fédéral. En plus de nombreuses sollicitations par téléphone, elles doivent réorganiser leurs espaces pour accueillir les patients. Et elles ont aussi dû former une partie de leur personnel, même si un certain savoir-faire existe déjà. Les explications de Sébastien Marti, pharmacien à Cernier :