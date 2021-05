La vaccination pour tous les adultes a débuté

La population se rajeunit dans les centres de vaccination depuis lundi. Une semaine après l’ouverture des inscriptions à toute la population adulte, les injections de ces nouveaux enregistrés ont débuté.

Les personnes qui ont obtenu un rendez-vous lundi figuraient généralement parmi les plus rapides. Les autres étaient simplement âgés de plus de 55 ans et ont donc pu s’inscrire avant.

En une semaine, 24'000 Neuchâtelois ont pris rendez-vous pour une injection. Cela représente 14% de la population du canton. Tous devraient recevoir leur première dose d’ici fin juin.

Malgré la forte demande, des places sont encore disponibles d’ici cette date. D’autres pourraient éventuellement être ouvertes si le Canton recevait plus de doses que prévu. /pha