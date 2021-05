Un deuxième été sans voiture

Un nouvel été sans voiture à la place du Marché de La Chaux-de-Fonds. La Ville a prévu de piétonniser le site dès le 21 juin et pour deux mois. Les livraisons des commerces concernés seront toutefois autorisées selon un horaire défini.

Sous réserve des restrictions sanitaires, plusieurs animations sont prévues : filet de badminton, pistes de pétanques, jeux pour enfants, installation de mobilier éphémère, transats, boites à livres ou piano en libre-service.

Privés et acteurs commerciaux ayant pignon sur rue, ainsi que musiciens et autres artistes pourront proposer des prestations. Le service des Affaires culturelles se chargera d’établir un agenda. Les tenanciers de cafés et de restaurants auront la possibilité d’agrandir leur terrasse.

Le secteur sera étendu aux places des Six-Pompes et de la Carmagnole.

Dans le cadre des célébrations liées au 12e anniversaire de l’inscription de l'urbanisme horloger sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, les places seront fleuries et cinq bouquets géants s'illumineront le soir entre le 24 et le 30 juin.

La place du Marché devrait devenir définitivement piétonne à l’horizon 2024. /comm-cwi