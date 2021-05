Neuchâtel teste les grandes manifs

Deux événements sportifs et un culturel pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes devraient se tenir en juin dans le canton de Neuchâtel.

Le Conseil d’Etat a sélectionné le Swiss Canyon Trail prévu les 5 et 6 juin au Val-de-Travers, le récital musical de la pianiste Alexandra Dovgan à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds le 15 juin et la course cycliste populaire par étapes Raiffeisen Trans agendée les quatre derniers mercredis au mois de juin aux quatre coins du canton.

La Confédération doit encore donner son aval d’ici au 26 mai, mais dans l’intervalle, les organisateurs peuvent aller de l’avant dans les préparatifs. Les manifestations devront suivre un protocole sanitaire strict et établi en collaboration avec le Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Ces trois événements-tests permettront au Canton d’acquérir de l’expérience dans la gestion de manifestations de grande taille. /comm-cwi