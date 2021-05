Une Abbaye mini-format

L’Abbaye de Fleurier ne fera pas son retour cette année. La manifestation se déroule normalement le dernier weekend de juin. Le Conseil communal de Val-de-Travers a décidé qu’il serait impossible de respecter les mesures en vigueur à ce moment-là et de limiter le nombre de personnes. La manifestation et le cortège sont annulés.



Une version réduite de l’Abbaye se tiendra quand même entre le vendredi 25 juin et le lundi 28 juin, soit sur un jour de plus que la manifestation habituelle. Cette édition 2021 comprendra uniquement la venue de carrousels sur la place Longereuse de Fleurier, dans un espace délimité. La vente de boissons et de nourriture sera interdite sur le site.







Abbaye virtuelle

A noter qu’un groupe de citoyens souhaite soutenir les associations normalement présentes à l’Abbaye. Ils ont mis en place un site internet afin de pouvoir récolter de l’argent directement pour les organisations lors du dernier weekend de juin. /swe