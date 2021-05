Neuchâtel : près de 400 élèves testés aux Parcs

Près de 400 élèves du collège des Parcs à Neuchâtel, et une cinquantaine d'adultes y travaillant, seront testés entre jeudi après-midi et vendredi matin par voie salivaire. Plusieurs enfants fréquentant l'établissement se sont avérés positifs au Covid-19. Deux classes ont déjà été mises en quarantaine, a indiqué le canton de Neuchâtel. Le dépistage sur tous les élèves, enseignants et personnel administratif et technique du collège vise à prévenir « toute flambée épidémique », a-t-il ajouté. /ats-aju