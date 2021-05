Un référendum est lancé contre la H18

Référendum soutenu par les Verts ?

La présidente des Verts Christine Amman Tschopp souligne que son parti est partagé sur ce projet. Des discussions auront prochainement lieu pour déterminer si la formation soutient ou pas ce référendum. Elle souligne être sensible à la question de la qualité de vie dans les villes tout en restant sceptique à l’idée de rajouter des routes et d’augmenter la mobilité motorisée.





Le Conseil d’Etat ferme sur sa position

Laurent Favre se dit « à moitié surpris par le lancement de ce référendum, mais qu’en revanche il s’agit bien d’une mauvaise surprise pour les habitants de La Chaux-de-Fonds ». Le Conseiller d’Etat en charge du développement territorial souligne le large soutien lors du vote au Grand Conseil et la conviction forte du Conseil d’Etat actuel sur la qualité de ce projet de contournement. Un projet à ses yeux nécessaire pour sortir le trafic routier de la ville, diminuer les nuisances liées au bruit et aux particules fines. Laurent Favre rappelle encore que ce contournement permettra de renforcer la mobilité douce, les transports publics ainsi que l’attractivité commerciale et résidentielle de la Métropole horlogère. Avant de conclure que le lancement de ce référendum constituait un « autogoal pour la qualité de vie » et que cette opposition entraînerait un retard de six mois à une année sur le calendrier prévu. /lre-jpp