Homes : nouveaux assouplissements

L’évolution favorable de la situation épidémiologique dans les établissements médico-sociaux neuchâtelois permet un nouvel allègement des mesures sanitaires. C’est ce que communique mercredi matin l’Organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton (ORCCAN). Les institutions qui présentent un taux d’immunité chez leurs résidents de 80% pourront procéder à des allègements des mesures.

Cela concerne notamment les visites et les lieux de rencontre avec les proches, ainsi que les mesures de quarantaine lors de sorties dans les familles et à l’entrée des institutions, que ce soit depuis le domicile ou lors de transferts entre EMS. Les repas et les animations ne sont par ailleurs également plus soumis à des contraintes spécifiques.

Toutefois, la vigilance reste de mise : les gestes barrières devront toujours être strictement respectés souligne ORCCAN. /comm-aju