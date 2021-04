Nouveau terminal opérationnel aux Eplatures

Première impression: les locaux sont beaucoup plus spacieux et lumineux. L’ancien restaurant, et une partie de sa terrasse, ont été complètement refaits pour accueillir une grande zone d’attente, de même que des locaux plus grands pour les formalités douanières. La partie administrative en ouest a, elle aussi, bénéficié d’un coup de neuf.

Le coût de l’investissement atteint 1,3 million de francs. Un montant, qui comprend également la future rénovation de la tour de contrôle, financé par un prêt de la Confédération et du Canton dans le cadre de la nouvelle politique régionale.