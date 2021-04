L’entrée sud du Bois du Petit-Château fait peau neuve

Un nouveau chantier s’ouvre au Bois du Petit Château. Le portail et la marquise de l’entrée sud du zoo vont être remplacés. Ces deux éléments, installés respectivement dans les années 60 et 90, seront démantelés au profit d’une entrée répondant aux contraintes de sécurité, en plus d’être davantage confortable pour les usagers, explique le directeur des institutions zoologiques Xavier Huther.