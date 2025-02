Le Muzoo accueille un nouveau caméléon

En octobre de l'année passée, le vivarium du Muzoo a accueilli un individu mâle de Caméléon de Parson (Calumma parsonii), le plus grand caméléon du monde, pouvant atteindre jusqu'à 70 centimètres selon Caméléon Center Observation. Il sera désormais rejoint par une femelle de la même espèce, annonce le musée dans un communiqué ce jeudi. D’octobre à fin mai, une exposition thématique explique « la biologie de l'espèce, les menaces dont elle est victime et le travail du Caméléon Center Conservation à Madagascar pour protéger les différentes espèces de caméléons » précise encore le communiqué. Le 27 avril, une journée spéciale sera consacrée à cette espèce.

Les deux lézards sont pour le moment séparés et ne seront présentés l’un à l’autre que dans une année, pendant la période de reproduction uniquement explique le Muzoo. Ces animaux solitaires n’apprécient pas de partager leur territoire.

En savoir plus sur l’espèce

La femelle, contrairement au mâle, n’a pas « d’appendices rostraux », les petites extensions sur le nez. Elle a tendance à être uniformément verte alors que le mâle peut présenter des teintes variées, et est aussi plus petites. La femelle peut pondre jusqu’à 50 œufs qui, enterrés dans le sol, prendront jusqu’à deux ans avant d’éclore. Les petits sont tout de suite indépendants et les parents ne s’en occupent pas.

Cette espèce, endémique de Madagascar, vit dans la canopée des zones de forêts humides au nord et à l’est de l’île. En raison de la déforestation, la biodiversité est « fortement menacée » sur cette île et l’espèce est classée comme « quasi menacée » selon les critères de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), rapporte le Muzoo.

Collaboration avec Caméléon Center Conservation

Face au danger que connait l’île de Madagascar, abritant plus de la moitié des caméléons du monde, Caméléon Center Conservation met en place un programme en deux volets. Un projet en milieu naturel, un autre avec une population captive, qui visent tous les deux à mieux connaitre le caméléon de Parson et à sensibiliser les visiteurs des zoos européens.

Muzoo participe aux deux aspects de ce programme de conservation par une contribution financière et la présentation de l’espèce dans son vivarium dans le cadre de son exposition thématique jusqu’à fin mai.