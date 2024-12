Un Muzoo à poils et à plumes

Des bijoux du futur

L’exposition comporte également un espace dédié aux bijoux, comprenant des boucles d’oreilles, des colliers et des becs… « Les créations ne rappellent pas Paul Barruel, c’est une manière contemporaine et différente de traiter le sauvage », explique Noémie Lagger, la coordinatrice du secteur bijouterie et sertissage du pôle Arts Appliqués du CPNE. Les étudiants ainsi ont conçu un bijou qui se porte dans la bouche et habille le visage.