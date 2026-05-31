Un livre pour raconter le Rougequeue à front blanc

Un ouvrage scientifique et tout public consacré exclusivement à cet ambassadeur de la biodiversité. Ecrit par le biologiste genevois André Bossus, il est publié à La Chaux-de-Fonds par les Editions de la Girafe.
Boule d’une quinzaine de grammes revêtue d’un plumage coloré, le Rougequeue à front blanc est au cœur d’un nouvel ouvrage qui porte son nom, auquel a été ajouté le sous-titre « Ambassadeur de la biodiversité ». Un livre de près de 250 pages signé par le biologiste genevois André Bossus, passionné de chants d’oiseaux.
Il faut dire que ce petit volatile est remarquable à plus d’un titre. C’est d’abord un excellent chanteur et un excellent imitateur. Son piaillement est particulièrement inventif, relève l’auteur. Il se compose d’une introduction assez simple, mais propre à chaque individu, suivie d’une partie inspirée du chant d’autres oiseaux.
Ensuite, le Rougequeue à front blanc est un très bon indicateur de biodiversité. « Parce que plus que les autres, il est exigeant », explique André Bossus. « Si la biodiversité n’est pas de qualité, il ne va pas venir ». Par contre, il est capable de s’adapter à des milieux forts différents. On ne le trouvera pas « dans les régions arides et monotones, sans arbres ni végétations », mais il est présent, durant la belle saison, « de l’ouest de l’Europe jusqu’à l’est de la Russie en passant par la toundra scandinave jusque dans la garrigue méditerranéenne ». À l’automne, il migre jusque dans les terres subsahariennes.
André Bossus : « Si l’on veut avoir cet oiseau proche de chez nous, il faut que la qualité de l’environnement soit la meilleure possible. »
André Bossus a voulu rédiger un livre rigoureusement scientifique, mais qui s’adresse aussi à un large public. Pour ce faire, il a agrémenté son ouvrage de codes QR. Une fois scannés, ils renvoient vers des enregistrements d’ambiance naturelle de milieux fréquentés par le Rougequeue à front blanc ou de la variété des chants et imitations qu’il produit.
« Il y a toute une gamme de sons qui permet de faire voyager le lecteur. »
« Le Rougequeue à front blanc – Ambassadeur de la biodiversité » est aussi agrémenté de toute une série de photographies parfois spectaculaires et de dessins et aquarelles réalisés par des artistes romands et d’ailleurs.
Si la première partie du livre propose une immersion naturaliste, la seconde se veut un guide de conservation. Elle propose des conseils pour aménager parcs et jardins, milieux urbains et agricoles. Un chapitre est consacré aux mesures prises à La Chaux-de-Fonds sous l’impulsion d’un groupe d’ornithologues de la région.
« Le Rougequeue à front blanc – Ambassadeur de la biodiversité » est édité à La Chaux-de-Fonds, aux Éditions de la Girafe. Il a été imprimé à un millier d’exemplaires. On le trouve pour le moment à Muzoo et dans les prochains jours en librairie. /cwi