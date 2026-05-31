Un livre pour raconter le Rougequeue à front blanc

Boule d’une quinzaine de grammes revêtue d’un plumage coloré, le Rougequeue à front blanc est au cœur d’un nouvel ouvrage qui porte son nom, auquel a été ajouté le sous-titre « Ambassadeur de la biodiversité ». Un livre de près de 250 pages signé par le biologiste genevois André Bossus, passionné de chants d’oiseaux.

Il faut dire que ce petit volatile est remarquable à plus d’un titre. C’est d’abord un excellent chanteur et un excellent imitateur. Son piaillement est particulièrement inventif, relève l’auteur. Il se compose d’une introduction assez simple, mais propre à chaque individu, suivie d’une partie inspirée du chant d’autres oiseaux.

Ensuite, le Rougequeue à front blanc est un très bon indicateur de biodiversité. « Parce que plus que les autres, il est exigeant », explique André Bossus. « Si la biodiversité n’est pas de qualité, il ne va pas venir ». Par contre, il est capable de s’adapter à des milieux forts différents. On ne le trouvera pas « dans les régions arides et monotones, sans arbres ni végétations », mais il est présent, durant la belle saison, « de l’ouest de l’Europe jusqu’à l’est de la Russie en passant par la toundra scandinave jusque dans la garrigue méditerranéenne ». À l’automne, il migre jusque dans les terres subsahariennes.