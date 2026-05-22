Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Issu d’une collaboration entre l’institution chaux-de-fonnière et le Parc du Doubs, il invite ...
Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Issu d’une collaboration entre l’institution chaux-de-fonnière et le Parc du Doubs, il invite le public à jouer avec la faune sauvage. Le3s deux entités renforcent aussi leur collaboration avec une nouvelle animation proposée depuis ce printemps dans les écoles.

Le panneau didactique a été installé aux abords de la place de jeu. (Photo: Muzoo) Le panneau didactique a été installé aux abords de la place de jeu. (Photo: Muzoo)

À quoi ressemble une empreinte d’écureuil ? Que mangent les crapauds ? Où vivent les hermines ? Comment peut-on aider les abeilles sauvages ? Un panneau didactique qui répond à ces questions a été dévoilé cette semaine à Muzoo à La Chaux-de-Fonds. Il a été réalisé en collaboration avec le Parc du Doubs. Le panneau permet également aux visiteurs de découvrir les actions du Parc du Doubs en faveur de différentes espèces.

Muzoo et le Parc du Doubs renforcent aussi leur collaboration dans les écoles. Ils proposent depuis ce printemps une nouvelle animation. « Objectif parc » invite les enfants de 9 à 13 ans à découvrir les missions, les actions et les espèces emblématiques du Parc en explorant le meuble vitrine qui se trouve à l’intérieur du musée. /comm-sma


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