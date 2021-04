Le nouveau parc des Jeunes-Rives va de l’avant

Le projet de parc des Jeunes-Rives à Neuchâtel prend une dimension plus concrète. Un premier secteur est mis à l’enquête cette fin de semaine. Il comprend notamment le réaménagement des rives en une grande plage, une partie du parc, la place de jeux, les vestiaires, le restaurant et le café-bain.

Les travaux les plus importants débuteront en 2022. L’été 2021 sur les Jeunes-Rives sera donc « normal » pour la population, précise la Ville de Neuchâtel dans un communiqué. Des interventions préparatoires vont néanmoins commencer cet automne.

La déconstruction de la place du 12 septembre est panifiée au printemps 2022. La plage et les nouvelles rives sont attendues pour l’été 2023.

Pour rappel, le parc des Jeunes-Rives, devisé à 26,6 millions de francs, doit être réalisé en deux étapes, la plus importante étant la réalisation de ce premier secteur. La deuxième, qui concerne essentiellement le parking et l’actuelle « place rouge », fera l’objet d’un autre rapport et sera réalisée par la suite. /comm-ara