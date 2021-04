Le last-minute est à la mode

Voyager, ce n’est plus pareil depuis l’apparition du coronavirus. Depuis une année, les trajets à l’international sont à la baisse, et les Suisses ne sont pas épargnés par cette tendance. Les agences de voyage tournent toujours au ralenti, même si à la veille des vacances de Pâques, plusieurs impatients ont poussé la porte de l’agence Croisitour à La Chaux-de-Fonds. Le projet: trouver une destination pour pouvoir s’évader, sans quarantaine, et malgré les tests PCR. D’autres clients préfèrent eux se renseigner et réserver à la dernière minute, si la destination désirée est toujours accessible. Une chose est sûre : même après une année de pandémie, les voyageurs ne se jettent pas encore sur des vacances à l’étranger :