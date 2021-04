Reprise la vaccination des plus de 65 ans à Neuchâtel

Les personnes âgées de 65 ans et plus pourront à nouveau se faire vacciner contre la Covid-19 dès le 12 avril dans les centres cantonaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Les inscriptions pour la première injection seront ouvertes dès mardi sur la plate-forme dédiée.

Près de 12'000 rendez-vous sont ainsi prévus jusqu’à fin avril, a indiqué jeudi la Chancellerie d'Etat. La capacité de vaccination sera ensuite régulièrement augmentée en fonction de la quantité de vaccins livrés par la Confédération au canton de Neuchâtel, précise le communiqué.

Jusqu'ici, 37’251 doses ont été administrées: 22’989 personnes ont été vaccinées, dont 14'262 avec la deuxième injection. Sur les 43’490 doses reçues, près de 86% ont déjà été injectées. Sous réserve des doses disponibles, le canton de Neuchâtel veut ouvrir la vaccination à la population âgée de 16 ans et plus dès la mi-mai. /ATS-vre